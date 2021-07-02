Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, причиной стало "огромное количество оружия", поступающего с Украины в Белоруссию.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, сейчас Протасевич даёт признательные показания. По сообщению руководителя ведомства, он служил в батальоне "Азов" на Украине.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.