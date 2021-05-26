КГБ Белоруссии: экс-главред Nexta Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине

В КГБ Белоруссии заявили, что экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич служил в батальоне "Азов" на Украине. Об этом заявил председатель КГБ республики Иван Тертель, выступая в парламенте в ходе встречи депутатов с президентом страны Александром Лукашенко.

"Данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанного с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича", – цитирует агентство "БелТА" слова главы КГБ.

По словам Тертеля, полученный на Украине опыт Протасевич применял против Белоруссии. Он якобы являлся организатором массовых беспорядков, которые поставили под угрозу жизнь мирных граждан и сотрудников милиции. По словам главы КГБ, сейчас журналист даёт признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в республике.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.