Названа самая вакцинированная страна мира

Самой вакцинированной страной мира стали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Bloomberg.
В стране Персидского залива на данный момент поставили 15,5 миллиона вакцин, что покрывает 72,1 процента населения.
Несмотря на высокий уровень вакцинации в ОАЭ, власти США предостерегли людей от поездок в арабскую страну. Сослались они на "очень высокий уровень" заболеваемости коронавирусом.
Также с опаской к поездкам в Объединенные Арабские Эмираты относятся в Саудовской Аравии и Великобритании.
Ранее преподаватель АГМУ, главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец ответил на все вопросы читателей amic.ru, связанные с вакцинацией от коронавируса.
Комментарии
Какой вакциной прививались? И почему при более 70% вакцинации считается не безопасной? Вакцинация значит все-таки не помогает?
а как же еще одна такая поголовная страна? там почему то всё по по новой