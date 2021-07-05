Названа самая вакцинированная страна мира

Самой вакцинированной страной мира стали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Bloomberg.

В стране Персидского залива на данный момент поставили 15,5 миллиона вакцин, что покрывает 72,1 процента населения.

Несмотря на высокий уровень вакцинации в ОАЭ, власти США предостерегли людей от поездок в арабскую страну. Сослались они на "очень высокий уровень" заболеваемости коронавирусом.

Также с опаской к поездкам в Объединенные Арабские Эмираты относятся в Саудовской Аравии и Великобритании.

Ранее преподаватель АГМУ, главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец ответил на все вопросы читателей amic.ru, связанные с вакцинацией от коронавируса.