Доктор Мясников опроверг популярный миф о женском здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярное заблуждение о том, что женщинам не нужны силовые упражнения.
"Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо", — сказал спеицалист в эфире канала "Россия 1".
Мясников посоветовал разделять любые нагрузки на аэробные, силовые, а также направленные на баланс и растяжку. Кроме того, врач призвал россиянок сделать физические упражнения "частью своей привычки".
Ранее Александр Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных людей. По его словам, если человек столкнулся с тяжёлым недугом, ему необходимо регулярно двигаться и не прекращать физическую деятельность.
Комментарии
Господи, хоть бы Мясникова забрали в правительство что ли и загрузили его по самое нехочу работай, а то просто же нельзя интернет включить,любой сайт и вот он -Я,Мясников. Просто уже от обилия его знаний и советов мороз по коже. Как же Мясников надоел, мало ему телепередачи своей,кстати,он там такой вялый,такое впечатление,что замороженный какой-то или обкуреный. Не спорю,человек умный,образованый,потомственный медик,но ведь достал просто всех!
А вы тут-то не шибко...Сами не грузите.Не нравится,так и не читайте.Не мешайте другим конспектировать.