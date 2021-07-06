Доктор Мясников опроверг популярный миф о женском здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярное заблуждение о том, что женщинам не нужны силовые упражнения.

"Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо", — сказал спеицалист в эфире канала "Россия 1".

Мясников посоветовал разделять любые нагрузки на аэробные, силовые, а также направленные на баланс и растяжку. Кроме того, врач призвал россиянок сделать физические упражнения "частью своей привычки".

Ранее Александр Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных людей. По его словам, если человек столкнулся с тяжёлым недугом, ему необходимо регулярно двигаться и не прекращать физическую деятельность.