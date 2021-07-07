Еще один двор начали благоустраивать в Барнауле

На прошедшей неделе в Железнодорожном районе Барнаула начали благоустраивать двор дома по адресу ул. Георгия Исакова, 107. Работы проходят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на участке рабочие меняют бордюры. Затем приступят к ремонту тротуара, установят новое освещение, урны, скамейки, а также сделают детскую площадку с тренажерами.

"Всего в Железнодорожном районе в текущем году планируется благоустроить девять дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда". На сегодняшний день ремонтные работы ведутся по восьми адресам: ул. Молодежная, 64, ул. Новоугольная, 24, ул. Матросова, 10, ул. Георгия Исакова, 107, ул. Георгия Исакова, 109, ул. Георгия Исакова, 111, ул. Телефонная, 46, пр. Ленина, 101", — добавили в мэрии.

Напомним, в общей сложности по нацпроекту в 2021 году в Барнауле благоустроят 65 дворов на общую сумму 148,6 млн рублей.