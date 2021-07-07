СМИ: сотрудники "Алтайского бройлера" ищут работу после пожара

Работники птицефабрики "Алтайский бройлер", принадлежащей группе компаний "Черкизово", массово стали предлагать свои услуги на рынке труда, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, сотрудники компании после приостановки работы стали звонить и приходить на предприятия мясного и рыбного производства, где есть схожие должности.

СМИ утверждает, что кадровые службы обрабатывают свыше десятка таких обращений в день. Конечно, трудоустроить всех не получится.

Ранее основатель группы компаний "Черкизово" Игорь Бабаев заявил, что на время вынужденной приостановке работы большинство сотрудников отправили в оплачиваемые отпуска.

По информации "Бийского рабочего", финансовая поддержка части рабочих, которых не перенаправили на другие производства "Черкизово", составляет только 25% от зарплаты. Именно это и называют причиной поиска другого источника доходов.

Ранее в ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что площадь пожара в производственном помещении компании "Алтайский бройлер" достигла 2,8 тысячи квадратных метров.

Горела кровля корпуса забоя и холодильных камер. Частично обрушилась крыша. Производство застрахована, но на его восстановление потребуется время.