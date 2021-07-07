Власти опровергли слухи о зарплате в 25% на "Алтайском бройлере"

Правительство Алтайского края опровергло сведения "Бийского рабочего" о том, что некоторым работникам "Алтайского бройлера" урезали зарплату до 25% на время простоя производства после недавнего крупного пожара.

"Сотрудники, которые в текущий момент остались без работы и не имеют возможности уехать в другие регионы, в течение простоя по вине работодателя будут получать оклады в размене 2/3 от своего среднего заработка", — подчеркнули региональные власти.

Причем, таких работников меньшинство, заверили в правительственной пресс-службе.

"В настоящее время более 50% персонала "Алтайского бройлера" продолжают работать по стандартному графику, выполняя свою обычную работу. Происшествие на предприятии не повлияло на их производственную загрузку, — отметили в правительстве. — Что касается остальных сотрудников, то основная их часть сейчас направлена в ежегодные оплачиваемые отпуска".

Некоторые согласились на временную командировку на другие предприятия группы компаний "Черкизово", которые расположены в Курской и Московской областях. Переезд и проживание будут за счет компании.

Другим пришлось сменить вид работ на те, вести которые позволяет их квалификация. Смена деятельности осуществлена без потерь в заработной плате, заверили в региональном правительстве.

Напомним, группа компаний "Черкизово" в 2018 году приобрела птицефабрику "Алтайский бройлер". Инвестор намерен вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 млрд рублей и создать более 200 дополнительных рабочих мест.

"Черкизово" планирует получить страховые выплаты в связи с пожаром (имущество было застраховано) и восстановить работу производственного подразделения в кратчайшие сроки.