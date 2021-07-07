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Минтранс: выживших в катастрофе с самолетом Ан-26 на Камчатке нет

, ИА "Амител"
Для опознания тел может потребоваться генетическая экспертиза
Фото: Telegram-канал LifeShot

Фото: Telegram-канал LifeShot

Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Как отмечает ТАСС, сейчас поисковой группе удалось найти тела 19 погибших. Для опознания большинства из ни, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Определить личность удалось пока лишь одного человека.

Напомним, 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь. Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта — его основная часть находится в воде. По предварительным данным, при крушении никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

Позднее спасатели нашли тела шести человек, которые погибли при крушении. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отмечал, что шансов найти выживших "практически нет".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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