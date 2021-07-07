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Тела шести человек обнаружили спасатели на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

, ИА "Амител"
По словам губернатора Владимира Солодова, шансов найти выживших "практически нет"
Фото: eurasia.expert

Фото: eurasia.expert

Спасатели обнаружили тела шести человек, которые погибли при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в разговоре с ТАСС отметил, что тела начали извлекать из воды. Однако точное число погибших глава региона не уточнил, поскольку "ситуация все время меняется".

На совещании Солодов также отметил, что шансов найти выживших при крушении Ан-26 почти нет. "Исходя из той информации, которая есть на утро (среды), шансов найти кого-то из тех, кто находился на самолете, (в живых) практически нет", — сказал он (цитата по РИА Новости).

Напомним, 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта. По предварительным данным, при крушении никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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