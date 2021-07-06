Пассажиры рухнувшего на Камчатке Ан-26 погибли

По предварительным данным, при крушении Ан-26 на Камчатке никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек, из которых один – ребенок, а еще шесть – члены экипажа.

Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта, сообщает Telegram-канал Life-shot. Кроме того, в канале опубликовали и первую фотографию с места происшествия.

Как сообщает РИА Новости, сейчас следствие рассматривает три версии крушения Ан-26. В их числе – неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Следователи выехали на место катастрофы, кроме того, уже изъяты образцы топлива, документация и опрашиваются свидетели.

Напомним, что 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь, находясь в 10 км от аэропорта. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.