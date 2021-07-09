На Алтае главный бухгалтер учебного заведения похитила 370 тысяч рублей

Главный бухгалтер учебного заведения в Алтайском крае путем обмана похитила 370 тысяч рублей и теперь обвиняется в мошенничестве, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"В период с января 2018 года по ноябрь 2020 года [главный бухгалтер] похитила принадлежащие муниципальному образованию 370 тысяч рублей. Денежные средства 38-летняя женщина перечисляла на свой счет в качестве заработной платы через установленный на рабочем месте компьютер, подключенный к системе электронного документооборота. Она сформировала фиктивные документы по выплате себе незаконных денежных средств, указав в них заведомо ложные сведения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что обвиняемая признала свою вину, добровольно возместила ущерб в полном объеме и активно способствовала расследованию преступления.

Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" передали в суд.