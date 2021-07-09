Путин разрешил восстановить перелеты в Египет

Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.
Отмечается, что ограничения действовали с 2015 года. Их ввели после того, как российский самолет А321 потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом.
Крушение стало крупнейшим в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян - ее жертвами стали 224 человека.
Ранее сообщалось, что полеты в Турцию из Барнаула будут разрешены с 12 июля. Кроме аэропорта краевой столицы, перелеты также разрешат из Волгограда, Сочи, Тюмени и ряда других городов. Детали предстоящих рейсов пока не уточняются.
Комментарии
Да кому нужен этот убогий Египет? Там отвратно.
Там отвратно.
.
не поимели как хотели? вам в крым
Да кому нужен этот убогий Египет? Там отвратно.
---
Да куда лучше, чем в Крыму!
Так умильно следить за людьми которые слаще хрена в своем задрыпинске не видели.
Это я писал про Египет.
И я реально считаю, что там отвратно.
Сразу говорю - в Крыму не был, и не собираюсь.
Египет упомянул в связи со сравнением с Турцией и Бали, где отдыхал.
В Египте был раз, более туда ни ногой.
Умнику в 10:35(1) - ты пасть свою дораскрываешься - сам себя драть начнешь.
10:37 - а ты-то сам где-нибудь был, задрыпинский мажорик?
9.07.2021 10:53 К чему это? Ты реально думаешь, что это кому-то интересно? Видимо на Бали тебя мало...