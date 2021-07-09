Путин разрешил восстановить перелеты в Египет

Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.

Отмечается, что ограничения действовали с 2015 года. Их ввели после того, как российский самолет А321 потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом.

Крушение стало крупнейшим в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян - ее жертвами стали 224 человека.

Ранее сообщалось, что полеты в Турцию из Барнаула будут разрешены с 12 июля. Кроме аэропорта краевой столицы, перелеты также разрешат из Волгограда, Сочи, Тюмени и ряда других городов. Детали предстоящих рейсов пока не уточняются.