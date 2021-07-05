Полеты из Барнаула в Турцию разрешат с 12 июля

Полеты в Турцию из Барнаула будут разрешены с 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме аэропорта краевой столицы, перелеты также разрешат из Волгограда, Сочи, Тюмени и ряда других городов. Детали предстоящих рейсов пока не уточняются.

Напомним, что российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции. Туроператоры отмечают, что такое явление действительно имеет место быть, но пока тенденция на обмен не стала массовой.

Ранее власти России также возобновили регулярное авиасообщение с Италией, США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.