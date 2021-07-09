На Камчатке нашли фрагменты тел всех погибших при крушении Ан-26

На Камчатке спасатели нашли фрагменты тел всех 28 погибших при крушении самолета Ан-26. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет Ан-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших", — уточнил источник агентства.

Уточняется, что одного из погибших опознали по татуировке. При этом все тела отправят на ДНК-экспертизу.

Кроме того, спасатели нашли черный ящик разбившегося Ан-26. Критических повреждений бортового самописца при первичном осмотре не обнаружили. Его расшифруют в Москве. Поиски второго черного ящика продолжаются.

Напомним, 6 июля пассажирский Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени пропал с радаров. Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта.

Выживших в результате крушения нет. Всего в самолете было 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.