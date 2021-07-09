СК начал проверку после сообщения о детях, которые живут в без света и тепла в Барнауле

Следственный комитет проводит доследственную проверку по сообщению о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних детей. Следователи дадут юридическую оценку действиям органов системы профилактики.

"В одной из социальных сетей Интернета опубликовано сообщение жительницы города Барнаула о нахождении несовершеннолетних в социально опасном положении. По словам женщины, родители не злоупотребляют спиртными напитками, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, полноценном питании и гигиене трех несовершеннолетних детей. Кроме того в доме отсутствует свет и газ", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас детей уже изъяли из семьи, они находятся в социальном учреждении. Следком организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.