Жительнице Заринска отказались возмещать ущерб после случайного штурма

Фото: "Наш город Заринск"
Жительница Заринска не может добиться возвращения денег, которые она потратила на новую дверь, после того как ОМОН спилил старую во время штурма, в надежде поймать человека, который тут уже несколько лет не живёт.
Горожанка потратила 27 тысяч рублей и написала заявление в полицию с просьбой возместить причиненный ущерб. Позднее ей пришел ответ от управления МВД России по Новосибирску с отказом. Фотографию документа опубликовала "Катунь 24".
"В ходе рассмотрения претензии, в удовлетворении требований отказано, в связи с тем, что при проведении обысковых мероприятий 12.04.2021 сотрудниками управления МВД России по Новосибирску входная дверь не вскрывалась и не повреждалась", — объяснили силовики.
Напомним 14 апреля силовики ворвались в квартиру жительницы Заринска, но нашли не того, кого искали, и быстро ретировались.
По словам женщины, около 7 часов утра горожанке позвонили в дверь незнакомцы и, представившись полицией, потребовали открыть дверь для обыска. Поскольку женщина ничем криминальным не занималась, она позвонила в дежурную часть. При этом визитёры требовали открыть, а на просьбу назвать ведомство – не отвечали.
Пока вызванные хозяйкой правоохранители ехали на место, силовики в масках срезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру. Горожанка, а также её дочь и сын 9-ти и 16-ти лет были шокированы.
Комментарии
Б - Безответственность
у них забралы запотели
А не надо быковать с органами власти....
Лично сам встречался с этим. Пришла дамочка полицейская сфоткала своими нежными пальчиками повреждённую дверь.Вывод:ничё це таке особливого и не произошло.
10.07.2021 12:29
Гость
А не надо быковать с органами власти....
А не надо власти быковать...
10.07.2021 12:29
Гость
Один из покорного стада.
В этом вся суть оккупационных полицаев, палачей народа своего.
Вопрос-то по финансам полиции копеечный. Репутация дороже стоит
Вопрос в другом:именно при правлении царя Владимира полицейские стали такими толерантными.А он у нас православный,в Церковь ходит,свечки ставит ...
Не открыла ОМОНу, а теперь хочет денег стрясти. Ожидаемо, что не дадут.
а почему ответ от МВД России по Новосибирску?
у нас Заринск к Новосибирску относится?
Не открыл ОМОНу-получай по морде.
Не открыла ОМОНу, а теперь хочет денег стрясти. Ожидаемо, что не дадут.
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А почему люди должны на слово верить тем, кто ломится к ним в квартиру?
А может это воры или убийцы?
Всё правильно она сделала, позвонив в РОВД.
Омон был об этом уведомлен и должен был дождаться подтверждения из РОВД.
10.07.2021 13:36
- гость -
Омон был об этом уведомлен и должен был дождаться подтверждения из РОВД.
Может ему еще подтверждения из ООН или ЕСПЧ ждать каждый раз в таких случаях?
Может ему еще подтверждения из ООН или ЕСПЧ ждать каждый раз в таких случаях?
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Может по первому звонку в дверь или по телефону тут же отдавать все деньги, поскольку звонить менташлёпкам бесполезно?
Эти твари продажные без чести и совести защищают только воров и убийц из назначенного западом олигархата?