Жительнице Заринска отказались возмещать ущерб после случайного штурма

Фото: "Наш город Заринск"

Жительница Заринска не может добиться возвращения денег, которые она потратила на новую дверь, после того как ОМОН спилил старую во время штурма, в надежде поймать человека, который тут уже несколько лет не живёт.

Горожанка потратила 27 тысяч рублей и написала заявление в полицию с просьбой возместить причиненный ущерб. Позднее ей пришел ответ от управления МВД России по Новосибирску с отказом. Фотографию документа опубликовала "Катунь 24".

"В ходе рассмотрения претензии, в удовлетворении требований отказано, в связи с тем, что при проведении обысковых мероприятий 12.04.2021 сотрудниками управления МВД России по Новосибирску входная дверь не вскрывалась и не повреждалась", — объяснили силовики.

Напомним 14 апреля силовики ворвались в квартиру жительницы Заринска, но нашли не того, кого искали, и быстро ретировались.

По словам женщины, около 7 часов утра горожанке позвонили в дверь незнакомцы и, представившись полицией, потребовали открыть дверь для обыска. Поскольку женщина ничем криминальным не занималась, она позвонила в дежурную часть. При этом визитёры требовали открыть, а на просьбу назвать ведомство – не отвечали.

Пока вызванные хозяйкой правоохранители ехали на место, силовики в масках срезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру. Горожанка, а также её дочь и сын 9-ти и 16-ти лет были шокированы.