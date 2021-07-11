Лидер партии "Родина" посетил Барнаул и огорчился приемом властей

Депутат Госдумы, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев 10 июля прибыл в Алтайский край, где планировал провести встречи с коллективами некоторых организаций, но все пошло не совсем так, как ему хотелось. Как сообщает сайт "Родины", Журавлев заподозрил, что его планы умышленно сорвали.

"Ряд краевых чиновников решили воспрепятствовать рабочему визиту депутата Государственной Думы, запретив всем подконтрольным организациям с ним встречаться, — говорится в сообщении партии. — Вероятно, они и сами пренебрегли возможностью конструктивно обсудить проблемы региона. А их – немало".

В числе таких проблем партийцы назвали загрязненный воздух, убыль населения и жалобы местных жителей на сложности в получении второй дозы вакцины от коронавируса.

Журавлев все-таки посетил несколько организаций. Одной из них стала спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко, другой – Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова в селе Полковниково.

После этого он пообещал приложить усилия, чтобы "восстановить историческую справедливость" и обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением возвести памятник Герману Титову на столичной Аллее Космонавтов, где уже установлены памятники Константину Циолковскому, Сергею Королеву, Юрию Гагарину, Валентине Терешковой и другим выдающимся деятелям космонавтики.

Ранее в Алтайский край прибыл депутат Госдумы, председатель комитета по обороне, Герой России, легендарный командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он посетил Алтайский маслосыродельный завод и предприятия оборонной промышленности Бийска.