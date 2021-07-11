Джефф Безос обновил рекорд по объему активов

Основатель Amazon 57-летний Джефф Безос разбогател еще сильнее, обновив рекорд по суммарному объему активов. По подсчетам Bloomberg, его богатство теперь составляет 213 млрд долларов.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск занял строчку рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes. По данным издания, на 11 января состояние бизнесмена оценивается в 180 млрд долларов. С начала года оно увеличилось на 10 миллиардов долларов.

Напомним, Безос официально ушёл с поста гендиректора Amazon, но сохранил должность исполнительного председателя компании.

Ранее стало известно, что Джефф Безос 20 июля отправится в космос. Он полетит на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.