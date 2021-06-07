Богатейший человек в мире Джефф Безос полетит в космос

Миллиардер, самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос 20 июля отправится в космос. Он полетит на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", – написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Ранее компания Blue Origin начала розыгрыш единственного свободного на корабле места. Имя последнего пассажира станет известно 12 июня в ходе онлайн-торгов. Братья Безосы полетят в космос вместе с победителем аукциона.

Ранее депутат Госдумы, Герой России, лётчик-космонавт Максим Сураев заявил, что популярная певица Ольга Бузова может помочь в развитии космонавтики, если её отправить в космос.