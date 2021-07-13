Сергей Зверев выдвинулся кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края

Российский стилист и певец Сергей Зверев выдвинулся кандидатом в депутаты в Госдуму и в Заксобрание Красноярского края от партии "Зелёные". Об этом сообщил депутат красноярского горсовета и сопредседатель партии Сергей Шахматов, пишет NGS24.RU.
Зверев пойдёт на выборы в регионе от Минусинска и сопредельных территорий. По словам депутата, "звезда действительно в шоке от того, чем дышат жители региона".
При этом Зверев баллотируется и в Госдуму от Иркутской области и Бурятии. На территории этих двух регионов находится озеро Байкал, за защиту которого певец активно выступает.
Официальный представитель стилиста подтвердил изданию эту информацию. Однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.
Комментарии
от партии "Зелёные"....
Точно не голубые???
На заседания будет ходить в стрингах со стразами
Там все такие
Умное голосование?
Показательно!!!
Зато он в армии служил, а ты?
А я бы за него проголосовала. Как он боролся за Байкал. хоть что то делал - а не в кабинете отсиживался.
Отлично! Наконец-то демократия в действии! Либералы торжествуют)
он бомжа не мог выставить из подъезда своего дома (по закону, конечно). впрочем, как и все жители того подъезда.
так что я удивлен, что он куда-то баллотируется. там задачки будут посложнее
Вот кто не будет ни лгать ,ни воровать.Будет заниматься очисткой воздуха и наполнением его кислородом.