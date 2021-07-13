Сергей Зверев выдвинулся кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края

Российский стилист и певец Сергей Зверев выдвинулся кандидатом в депутаты в Госдуму и в Заксобрание Красноярского края от партии "Зелёные". Об этом сообщил депутат красноярского горсовета и сопредседатель партии Сергей Шахматов, пишет NGS24.RU.

Зверев пойдёт на выборы в регионе от Минусинска и сопредельных территорий. По словам депутата, "звезда действительно в шоке от того, чем дышат жители региона".

При этом Зверев баллотируется и в Госдуму от Иркутской области и Бурятии. На территории этих двух регионов находится озеро Байкал, за защиту которого певец активно выступает.

Официальный представитель стилиста подтвердил изданию эту информацию. Однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.