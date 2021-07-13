МТС перенёс в облако ИТ-инфраструктуру крупного предприятия

МТС выполнил цифровой проект для группы компаний "Ритейл Сервис" – одного из лидеров Западной Сибири в области комплексной автоматизации предприятий. Компания перенесла в облако #CloudMTS часть внутренних ИТ-сервисов, в том числе систему Service Desk по приёму и обработке обращений сотрудников.

Сервис от МТС позволит "Ритейл Сервису" обеспечить надёжную работу ИТ-систем в облаке, сокращая затраты на инфраструктуру. Благодаря тому, что при использовании облачных систем не нужно покупать новое или модернизировать собственное оборудование, компания оптимизирует и бюджет на ИТ. Внутренние сервисы стабильно работают при изменяющейся нагрузке.

"Развитие внутренних сервисов, коммерческая разработка и поддержка проектов в ИТ-компаниях всегда идут параллельно. Важно обеспечить стабильную работу каждого из направлений, не допуская их зависимости друг от друга. Для этого необходимо разграничивать ресурсы коммерческой и внутренней направленности. Для своих внутренних решений мы используем облачную инфраструктуру #CloudMTS", – отметил руководитель ИТ-отдела ООО "РС-Софт" (ГК "Ритейл-Сервис") Константин Бобков.

Директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой добавил, что в последние несколько лет запрос на использование облаков от предприятий Алтайского края стабильно растёт. Среди компаний, которые доверяют облачным решениям, – ИТ-разработчики, ретейлеры, производственные предприятия.

"Облачные ресурсы #CloudMTS позволяют исключить необходимость выделять площади и дополнительных сотрудников для поддержки работы ИТ-оборудования. Не нужно нести расходы на обновление и увеличение мощности серверов. Также наше решение позволяет оперативно масштабировать инфраструктуру и повышает её отказоустойчивость", – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Напомним, облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистема включает более 25 облачных услуг для разных бизнес-задач.