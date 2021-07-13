Врачи не смогли вывести музыканта Петра Мамонова из комы

Врачи не смогли вывести актёра и музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна. Его супруга рассказала, что муж остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал "Комсомольская правда".

Напомним, Мамонова с коронавирусом положили в ковидный госпиталь в Коммунарке 1 июля. Практически сразу его поместили в отделение реанимации, где ввели в искусственную медикаментозную кому.

Позднее, 11 июля, врачи попытались вывести его из комы, однако отключить от ИВЛ не смогли.

Пётр Мамонов – российский рок-музыкант, поэт и актёр. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Известен ролями в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина.