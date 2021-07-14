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Обещанного годы ждут. Застройщик ЖК на берегу Ковша "бросил" недостроенным паркинг

, ИА "Амител"
Подземную парковку не могут достроить уже больше года
Территория дома на ул. Промышленной, 4 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Территория дома на ул. Промышленной, 4 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жильцы новостройки рядом с барнаульским Ковшом опасаются, что скоро начнут парковать автомобили на соседних улицах. 16-этажный дом сдали весной 2020 года, однако подземная автостоянка во дворе многоэтажки так и остаётся незавершённой. Люди говорят, что за всё время застройщик не выполнил никаких работ в помещении, в котором они остро нуждаются. Не доступна для жильцов и детская площадка во дворе: её, как и паркинг, семьи ждут полтора года. Сейчас собственники квартир опасаются, что при строительстве новых многоэтажек на Ковше проблемы их дома усугубятся. 

Дом сдали, про двор забыли

Барнаулец Дмитрий Ларин приобрёл недвижимость в ЖК "Новая пристань" (ул. Промышленная, 4) ещё на этапе строительства. Говорит, привлёк вид из окна на Обь и Ковш, отсутствие рядом большого числа многоквартирных домов, а также подземный паркинг площадью почти 4 тыс. квадратных метров. 

По словам Дмитрия, застройщик обещал, что машино-места в нём жильцам будут сдавать в аренду. Это удобно для семей, которые имеют несколько автомобилей и покупка парковки для них – неподъёмная трата (стоимость места в подземном паркинге в барнаульских новостройках составляет в среднем от 600 тыс. рублей, – прим. ред.).

"Произошла такая ситуация: на картинке было всё прекрасно, замечательно и красиво. По факту же вот что: жители рассчитывали на парковку, а её нет, её не достроили. Мы не знаем, какой будет и стоимость аренды, если её когда-нибудь сдадут", – отмечает Дмитрий.

Справка
16-этажный многоквартирный дом на ул. Промышленной, 4, рассчитан на 418 квартир. Особенность проекта в том, что крыша автомобильного паркинга (который пока не работает) используется как двор: здесь находятся входы в подъезды, детская площадка и всего несколько десятков парковочных "гостевых" мест.

Возводить многоэтажку в 2016 году начала компания "Сибирия". Девелопер планировал завершить объект в начале 2019-го. Затем дату сдачи объекта перенесли на январь 2020 года. Однако и в этот срок компания не уложилась, и ключи от квартир семьям выдали лишь в середине 2020-го. Жильцы говорят, что все полтора года ожидания главным для них было получить заветные квартиры. Поэтому недостроенная парковка барнаульцев во время заселения волновала несильно. Однако теперь, когда в дом въехали почти все семьи, вопрос с достройкой паркинга стал острым.

"Парковку должны были сдавать вместе с домом где-то полтора года назад. Затем прошлым летом обещали, что доделают через несколько месяцев и сдадут. На каком этапе сейчас работы, мы не узнавали, но, судя по всему, движений никаких нет, работы не ведутся, насколько знаю, внутри нет даже отделки. Прошло уже полтора года, а парковки до сих пор нет", – отмечает житель дома Евгений.

Жильцам, которые не могут найти места для автомобиля во дворе дома, приходится парковать транспорт на берегу Ковша или вдоль улицы Промышленной.

"Если бы была парковка, часть автомобилей ушли бы в "подземку". Здесь (на крыше парковки, – прим. ред.) было бы попроще, посвободнее, гостям удобнее было бы ставить машины. Даже днём здесь свободного места практически не найти, если кто-то уезжает, сразу место занимают. С обратной стороны дома (где находится Ковш, – прим. ред.) люди тоже оставляют машины либо на проезде, либо на газоне. Нельзя, конечно, так парковать транспорт, но что поделать", – рассказывает житель дома № 4 Сергей.

Игры за забором 

Волнует собственников квартир в "Новой пристани" и отсутствие детской площадки. По словам Сергея, сейчас семьям с детьми приходится прогуливаться либо вдоль Ковша, где для этого нет оборудованных площадок, либо во дворе: детская площадка, как и крытая парковка, до сих пор не работает.

"Все элементы детской площадки начали устанавливать ещё зимой, а на днях сделали резиновое покрытие. Но когда площадка заработает, тоже неизвестно", – добавляет житель дома Олег.

В управляющей компании "Управдом", которая обслуживает новостройку, amic.ru сообщили, что площадка заработает только после проверки специалистами Госстройнадзора. Когда это произойдёт – неизвестно.

"На детской площадке сделано покрытие, оно ещё не затвердело. Госорганы объект пока не осматривали, не принимали. Сейчас главное – не допустить туда детей, чтобы не было происшествий, поэтому площадка закрыта", – сообщили amic.ru.

Больше новостроек – больше проблем 

А вот когда застройщик планирует доделать крытую парковку, amic.ru выяснить не удалось: по номерам, которые сообщили в офисе продаж компании "Сибирия", никто не отвечает. Пока девелопер игнорирует звонки журналистов, проблема нехватки парковочных мест волнует "пристанцев" всё больше, тем более что рядом "растут" новые многоквартирные дома. 

"Сейчас строят 20-этажку (рядом с "Новой пристанью" возводит дом компания "Жилищная инициатива", – прим. ред.), Ковш обещают засыпать и построить несколько многоквартирных домов (работать на участке будет компания "ГенПодряд", – прим. ред.). Мало того, что у нас отбирают перспективное место для прогулок, отдыха, так ещё будет как в любом квартале в спальном районе Барнаула: машины паркуют едва ли не в подъезде. А ведь мы покупали здесь квартиру как раз для того, чтобы сбежать от столпотворения", – жалуется жительница "Новой пристани" Арина Губина.

Такая плотная застройка, по мнению жителей, грозит дефицитом парковочных мест, поэтому барнаульцы рассчитывают, что "Сибирия" сдержит обещание и достроит паркинг.

"То, что Ковш будут застраивать, вопрос уже решённый. Но мы хотим, чтобы наши интересы были учтены и соблюдены. Теперь этот район становится популярным, здесь много молодёжи, и практически у каждой семьи есть автомобили. Сейчас мы хотим только одного – парковать машины в комфортном паркинге, а не бросать на газоне", – отмечает Арина.

Что планирует строить на Ковше? 

Компания "ГенПодряд" рассчитывает возвести на Ковше три панельных дома высотой до 20 этажей. На территории будущего микрорайона инвестор не планирует строить набережную и зелёную зону.

По информации одного из учредителей фирмы – Андрея Загарина, – Ковш не подходит для создания комфортной зоны отдыха: в вечернее время здесь мало солнца, а в водоём уходят потоки из ливневой канализации. Бизнесмен предлагает построить набережную для прогулок и городскую зону отдыха на острове Побочень.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.07.2021 08:10
- гость -

"Нельзя, конечно, так парковать транспорт, но что поделать" - не покупать повозку если ее негде поставить?

14.07.2021 08:22
krash

14.07.2021 08:10
- гость - прям чувствуется бред нищеброда-пешехода ))) Завидуйте тише сударь. Езжайте на трамвае , нюхайте потные подмышки. Но для нас это......это не приемлемо. я За комфорт

14.07.2021 08:31
- гость -

14.07.2021 08:22
krash
прям чувствуется бред нищеброда-водятла )))

Купил авто - купи ей домик! А нечего бросать свою повозку где попало лижбы на халяву!
Нету на домик для авто - езжайте на трамвае , нюхайте потные подмышки и копите на домик для авто.

14.07.2021 08:46
Анна

14.07.2021 08:31
- гость -
Купил авто - купи ей домик! А нечего бросать свою повозку где попало лижбы на халяву!

А у нас возле каждого домика для людей в достатке домиков для машин? Лишь бы выступить. ОТ это жуть! Если кому-то нравится или есть просто принципиальные, которые не могут найти домик для машины (что вызывает глубочайшие сомнения, как в причине отсутствия авто), то в добрый путь)))

14.07.2021 08:53
- гость -

14.07.2021 08:22
krash

Ты походу главный нищеброд, купил себе жигуль, а на гараж денег нет уже?

14.07.2021 09:11
гость

вы сюда пришли свою желчь сбрасывать?-8-53---ай-ай-ай,ну и зая...

14.07.2021 09:15
гость

можно,конечно,включить психологический анализ,8-53,вами написанного-но вам это не понравиться и уважая Вас ,я не буду задавать Вам психотерапевтический вопрос....

14.07.2021 09:23
- гость -

14.07.2021 08:46
Анна
А у нас возле каждого домика для людей в достатке домиков для машин?

Хочешь машинкууууу выбирай себе домик для людей там где достаточно домиков для машин, в чём проблема то?

Плачет девушка на стоянке
Сидя новеньком БМВ
Вся в слезах и губной помадке
Три педальки, а ножки две.

14.07.2021 09:33
Анна

14.07.2021 09:23
- гость -

Хотелось бы выбрать домик, где нет завидующих, глупых и злых граждан, ноооо, таких просто нет, даже в коттеджах таких полно, в маленьких домиках по соседству...

14.07.2021 09:42
- гость -

У нас все глупые.

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