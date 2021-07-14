Среда, 14 Июль, 18:14

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,12
€ 87,39
27°


5857002 +23827
Обь
244см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Задержка рейса из Барнаула в Москву достигла 10 часов

, ИА "Амител"
Пассажирка утверждает, что вылет неоднократно переносили
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Задержка рейса S7-2602 Барнаул – Москва, который должен был отправиться ещё в 08:05, достигла 10 часов. Об этом "Толк" проинформировала одна из пассажирок самолёта.

По её словам, пассажиров оповестили, что вылет перенесён на 18:00. До этого отправление откладывали ещё несколько раз.

Причину срыва графика не назвали, однако ранее один из барнаульцев случайно услышал, что требуется замена некоей небольшой детали системы кондиционирования.

Напомним, неделей ранее три самолёта не смогли совершить посадку в Горно-Алтайске из-за сильного тумана. Авиасуда были перенаправлены в ближайшие воздушные гавани – в Барнаул и Новосибирск.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.07.2021 17:07
- гость -

бывает, что поделаешь, не повезло

14.07.2021 17:26
- гость -

Какой-то пумпочки на складу не оказалось,вот и ждут когда из Новосибирска привезут..

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:59
Жительница Барнаула призналась, что сожгла тело младенца 0
17:44
В Москве пройдёт голосование по поводу обязательной вакцинации населения 2
17:32
Бийчане жалуются на сильный запах разложения возле промзоны 0
17:20
Барнаульца осудят за попытку "купить" диплом об образовании слесаря 0
17:06
Актёр Михаил Боярский прокомментировал новости о госпитализации с коронавирусом 0
16:55
Задержка рейса из Барнаула в Москву достигла 10 часов 2
16:40
Диетолог назвала продукты, которые опасно есть в жару 0
16:26
Глава алтайского Минздрава рассказал, кому ждать обязательной вакцинации 3
16:12
Стало известно, когда пройдёт первая "прямая линия" Томенко с жителями Алтайского края 5
15:59
Житель Рубцовска зарезал соседа во время ссоры 2
15:44
Более 1000 жителей Алтайского края заболели ковидом даже после прививки 19
15:30
Студенты военного учебного центра АлтГТУ приняли военную присягу 0
15:21
На Алтае руководитель центра детского творчества получил условный срок за мошенничество 0
15:10
Министр Дмитрий Попов рассказал, каких врачей не хватает в Алтайском крае 1
14:59
СМИ: в регионах готовят жёсткие запреты для непривитых россиян 26
14:44
В Туве водитель тягача сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде 1
14:27
Соцсети: барнаульцы нашли в кустах обгоревший труп младенца 13
14:16
В Алтайском крае за сутки выявили 261 новый случай COVID-19 25
14:05
Стало известно, когда назначат нового главного тренера сборной России по футболу 0
13:51
Трамвай протаранил "Ладу" в Барнауле 2
13:36
На Камчатке возобновили поиски в зоне крушения Ан-26 1
13:20
Военные 14 июля перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 4
13:07
Никакого форс-мажора. В КПРФ объяснили, зачем в Барнаул приехал заместитель Зюганова 2
12:55
Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса 2
12:40
Найти и замотивировать: предпринимателей приглашают на вебинар по работе с менеджерами 0
12:35
СМИ: вылет самолёта из Барнаула в Москву отложили на шесть часов 12
12:18
6 млн рублей потратят на ремонт проблемной котельной в Камне-на-Оби 0
12:05
Не только Госдума и АКЗС. Кого ещё будут выбирать жители Алтайского края в сентябре? 0
11:53
Грузовик "Марии Ра" и такси "Максим" столкнулись в Барнауле 2
11:41
На Алтае сельчанин украл ноутбук и попался полиции 0
11:30
В Барнауле провели малые Шукшинские чтения 0
11:18
"Дура я, что ли? Поставлю!" Как барнаульцы относятся к вакцинации от COVID и её обязаловке 76
11:05
В Республике Алтай выявили 60 новых случаев COVID-19 0
10:47
Тело учёного, погибшего в горах Алтая, эвакуировали на вертолёте 6
10:35
В Алтайском крае родители 369 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей к школе 0
10:20
Жители двух алтайских посёлков пожаловались на проблемы с маршрутками 2
10:05
Улыбка "под ключ": в Барнауле открыли новый центр стоматологии Sirius 3
09:50
Россиян предупредили об опасности курения в жару 0
09:39
В Барнауле открывают ещё четыре мобильных комплекса вакцинации 25
09:27
В Барнауле на три дня перекроют участок Павловского тракта 2
09:14
Барнаульскую школьницу отправили в санаторий после надругательства сверстниц 4
09:03
Вентилятор не спасёт: как создать комфортную температуру в офисе 0
08:53
Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом 39
08:40
В Барнауле утвердили затраты на перевозку одного пассажира электротранспортом 16
08:28
Россиянам пообещали жару до конца лета 5
08:14
Coca-Cola изменит свой вкус 7
08:03
Обещанного годы ждут. Застройщик ЖК на берегу Ковша "бросил" недостроенным паркинг 20
07:51
Британский фотограф случайно поймал в кадр Нептуна 3
07:37
Польза и вред ягод: разбираемся в том, что и кому стоит есть, а что нет 0
07:20
Путин рассказал о подготовке проекта "Анти-Россия" 34
07:02
Это неправда. Руководство парка "Арлекино" прокомментировало закрытие двух аттракционов 2
06:51
Тайна, покрытая снегом: архивные фото группы Дятлова 37
06:36
Учёные признали поливитамины бесполезными 2
06:18
Фото очаровательных животных, спасающихся от жары 1
06:04
Сильные ливни, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля 0
00:13
Такой день. Смертельная драка и установка "Барнаула орденоносного" на здании мэрии 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.