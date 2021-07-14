Задержка рейса из Барнаула в Москву достигла 10 часов

Задержка рейса S7-2602 Барнаул – Москва, который должен был отправиться ещё в 08:05, достигла 10 часов. Об этом "Толк" проинформировала одна из пассажирок самолёта.

По её словам, пассажиров оповестили, что вылет перенесён на 18:00. До этого отправление откладывали ещё несколько раз.

Причину срыва графика не назвали, однако ранее один из барнаульцев случайно услышал, что требуется замена некоей небольшой детали системы кондиционирования.

Напомним, неделей ранее три самолёта не смогли совершить посадку в Горно-Алтайске из-за сильного тумана. Авиасуда были перенаправлены в ближайшие воздушные гавани – в Барнаул и Новосибирск.