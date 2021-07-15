Бывший глава Горзеленхоза назначен на пост вице-мэра Барнаула

Экс-руководитель бюджетного учреждения "Благоустройство и озеленение" Сергей Рябчун занял должность вице-мэра Барнаула по экономической политике. Об этом сообщает администрация Барнаула. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

До Горзеленхоза Рябчун занимал пост первого заместителя главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Кроме того, в его трудовой биографии значатся руководящие должности в Научногородской сельской администрации, управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю и в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Напомним, что предыдущий вице-мэр по экономической политике Мария Кулагина проработала в должности чуть больше года – градоначальник Вячеслав Франк назначил её на пост 16 марта 2020-го. 1 июня Кулагина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Чиновница возглавляла балансовую комиссию и координационный совет по ценообразованию, занималась вопросами улучшения привлекательности Барнаула для молодёжи и предпринимателей.

При этом чуть ранее свой пост покинула ещё одна сотрудница городской администрации. Заявление на увольнение написала глава отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина. С должности она ушла в связи с переходом на другое место работы.