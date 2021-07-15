МЧС России предлагает разрешить разводить костры на дачных участках

МЧС России подготовило проект постановления правительства, который отменяет запрет на разведение костров на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений. Об этом сообщает РИА Новости.
Нововведение касается также ограничений на приготовление пищи на открытом огне, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые ранее полагалось уничтожать в установленных для этого местах.
Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действовал особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. В середине июня его отменили в связи со стабилизацией обстановки с пожарами.
Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности, заверили в региональном Минприроды. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.
Комментарии
Сократили пожарные части в селах, а костры на дачах разрешено разводить!
ЛОГИКА ГДЕ?
а народ то и не знал о запрете
15.07.2021 11:14
гость
Нормальная логика. Куда ты денешь ежедневный мусор в виде всяких веток, стволов и травы с дачи, если до проходной садоводства километр? Нанимать грузовик - разоришься и для складирования места особо нет.
ежедневный мусор в виде всяких веток, стволов и травы с дачи
эээ.. ну если у вас угодия в сто стоток то конечно там и ветки и стволы
у меня на даче спил веток/стволов 2 раза в год весной и осенью ДО запретов о кострах
а траву я вывожу в мешках на мусорку
15.07.2021 11:43
- гость -
Значит у вас ничего и нет на даче или бардак. У меня только деревьев и больших кустов - яблони, вишни, ирга и еще декоративные - сирень и др. больше 10. Летом они очень быстро растут. Постоянно приходится убирать лишние ветки.
вы не правильный садовод нельзя пилить ветки летом. оптимально все делать в марте А в общем это ваше дело.
15.07.2021 11:54
- гость -
Ну не только же ветки. Малину, которая сохнет летом тоже можно сразу убирать. А золу для удобрения покупаете у соседей?
"а траву я вывожу в мешках на мусорку"
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Не устаю удивляться на таких "садоводов"
Есть такие, кто одну травку растит.
У меня на 15 сотках, помимо фруктово-ягодных, более 50 декоративных (и не очень) деревьев и кустов. И многое надо обрезать каждый год. Осенью получается охрененная куча веток - зае...шься вывозить. А ещё листья, но они в компост.
Ну у кого то дача для отдыха- травку косить, а у кого то для упахаться
"Ну у кого то дача для отдыха- травку косить"
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Это пожалуйста, это я одобряю даже. Но мешки с травой в мусорных баках не пойму никогда.
Деревни выгорают, гектары леса, от костров дачников? Сомневаюсь
Но мешки с травой в мусорных баках не пойму никогда.
мы тоже раньше делали компостную кучу, большая и не красивая да и всего 3 сотки на участке, перестали
мы тоже раньше делали компостную кучу, большая и не красивая
так зачем ввысь ее городить - копается яма, туда складируется, утрамбовывается за лето, весной садите там огурцы (например).
ну или если не хочется ямку копать - в бочки, ящики можно трамбовать
15.07.2021 14:34
- гость -
спасиб за совет (мы ничего не сажаем только газон)
Это называется работой чиновников, сначала принять закон, а затем его отменить, и так по кругу.
Лучше бы шашлычников обнаглевших гоняли вдоль хвойных насаждений по правобережному тракту! Сколько не звонят люди в МЧС по поводу огнеопасного беспредела с шашлычниками, отмазка у них одна - "сразу за Барнаулом территория контроля мчс первомайского района, им информация передана". Только вот нифига мчс первомайского района там беспредельщиков с мангалами не гоняет (кормится данью, может быть...)!