МЧС России предлагает разрешить разводить костры на дачных участках

МЧС России подготовило проект постановления правительства, который отменяет запрет на разведение костров на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение касается также ограничений на приготовление пищи на открытом огне, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые ранее полагалось уничтожать в установленных для этого местах.

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действовал особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. В середине июня его отменили в связи со стабилизацией обстановки с пожарами.

Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности, заверили в региональном Минприроды. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.