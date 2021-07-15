СКР показал видео с места обнаружения тела участкового в Барнауле

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места, где обнаружили тело убитого барнаульского полицейского и сгоревший служебный автомобиль.

На кадрах видно, что на месте происшествия работает много сотрудников правоохранительных органов. Машина выгорела полностью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Расследование взяла на контроль прокуратура Алтайского края.

"В целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и оперативных служб на место происшествия выезжал заместитель прокурора края Пётр Новиков", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого в убийстве задержали. По неподтверждённым данным, это надзорник, которого выезжал проверять участковый незадолго до гибели.