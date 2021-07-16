В Алтайском крае группа мошенников оформила микрозаймы на 40 человек

В Алтайском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы мошенников, которые похитили более 500 тысяч рублей через микрозаймовые организации. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Полицейские установили, что четверо барнаульцев (1989, 1991, 1994, 1997-го годов рождения) использовали для получения займов на сайтах микрофинансовых компаний персональные и паспортные данные 40 жителей Москвы и Московской области.
Суммы в основном варьировались от 7 до 15 тысяч рублей. Для перечисления заёмных средств злоумышленники указывали реквизиты банковских карт, оформленных "на непосвящённых в их преступные намерения жителей Алтайского края". При этом эти карты были в распоряжении участников группировки.
"В результате противоправных действий мошенников двум микрофинансовым организациям был причинён материальный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей", – подчеркнули в полиции.
У злоумышленников изъяли более 200 тысяч рублей, а также ювелирные украшение на такую же сумму, автомобиль BMW, ноутбук и сотовые телефоны. Кроме того, двух участников преступной группы заключили под стражу, третьему предъявили подписку о невыезде, а четвёртого отправили под домашний арест.
Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере" передали в суд на рассмотрение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Комментарии
Фомин, учись
Значит, система выдачи кредитов бесконечно дырявая, если без ведома людей на них кредиты вешали. Запретить МФО.
Мошенники еще по другому делают, причастные к самим МФО.
Оформляют незначительный кредит, типа 2000, с конскими процентами за просрочку.
Тихо ждут год. Подают в суд, приставы списывают в пользу МФО 30-40 тысяч с процентами. И только при списании жертва узнает о проблеме. И бодаться и возвращать свое очень тяжело, на это уходят месяцы и годы, и куча потерянного времени.
мошенники, обманули мошенников
Забыли только расследовать когда московское МФО ооо кондитех рус нынче ооо монеро на граждан Барнаула оформляло тысячами займы вы писали отписки - а тут по заявлению жуликов ( да Достоевский показал в лице Раскольникова) вы все расследовали!!! Стыд и срам!!! Позорище!