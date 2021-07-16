В Алтайском крае группа мошенников оформила микрозаймы на 40 человек

В Алтайском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы мошенников, которые похитили более 500 тысяч рублей через микрозаймовые организации. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Полицейские установили, что четверо барнаульцев (1989, 1991, 1994, 1997-го годов рождения) использовали для получения займов на сайтах микрофинансовых компаний персональные и паспортные данные 40 жителей Москвы и Московской области.

Суммы в основном варьировались от 7 до 15 тысяч рублей. Для перечисления заёмных средств злоумышленники указывали реквизиты банковских карт, оформленных "на непосвящённых в их преступные намерения жителей Алтайского края". При этом эти карты были в распоряжении участников группировки.

"В результате противоправных действий мошенников двум микрофинансовым организациям был причинён материальный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей", – подчеркнули в полиции.

У злоумышленников изъяли более 200 тысяч рублей, а также ювелирные украшение на такую же сумму, автомобиль BMW, ноутбук и сотовые телефоны. Кроме того, двух участников преступной группы заключили под стражу, третьему предъявили подписку о невыезде, а четвёртого отправили под домашний арест.

Уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере" передали в суд на рассмотрение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.