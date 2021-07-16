"Планов на застройку нет". Власти Барнаула продолжают обсуждение поправок в генплан города

В Барнауле продолжаются общественные изменения в генплан города. В ходе встреч с жителями чиновники рассказывают о порядке разделения территориальных зон, разъясняют, как получать разрешение на строительство и реконструкцию на участках индивидуальной жилой застройки.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в администрации Октябрьского района прошло заседание рабочей группы, в которую вошли депутат АКЗС Артём Шамков, депутаты БГД Дмитрий Ильных, Валерий Касплер, Роман Репа, Людмила Ананьина, Светлана Бочкова, а также сотрудники администрации района и города, представитель комитета по строительству и другие. На заседании озвучили изменения в генплан города, обсуждения по которым продлятся до 22 июля.

Основной темой стали вопросы жителей о том, все ли их заявки рассмотрят и примут к сведению, а также каким образом их лучше подавать – коллективно или индивидуально. В ходе обсуждения чиновники отметили, что все обращения рассмотрят и направят подрядчику. Как отметил депутат БГД Дмитрий Ильиных, эффективнее всего подавать одну большую коллективную заявку.

Разъяснения градостроительного кодекса стали поводом для очередной встречи сотрудников администрации Железнодорожного района с жителями Стахановского микрорайона.

"Территории, занятые жилой застройкой, всегда рассматривались в перспективе для многоэтажного жилищного строительства. Но ни администрация города, ни администрации района каких-либо планов на застройку частного сектора многоэтажными домами не имеют. Изменение функциональной зоны не означает снос домов", – прокомментировал первый заместитель главы района Лев Ночевной.

Жителей также ознакомили с новым порядком пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в частной собственности, и ответили на все интересующие их вопросы, касающиеся изменений в генеральный план города. Аналогичное обсуждение состоялось 14 июля на территории Червонного микрорайона.

В микрорайоне Мирный Ленинского района обсудили генплан, а вместе с тем – и ремонт дорог. Как отметили чиновники, вопрос строительства на данном участке сейчас не стоит.

"Если права собственности на землю оформлены, ни один застройщик не сможет самовольно начать строительство без согласия землевладельцев ни сейчас, ни в будущем. Разделение территориальных зон рассматривается на долгосрочную перспективу развития города и лишь определяет их назначение", – заявил зампред комитета по строительству Роман Тасюк.

В завершение встречи депутат АКЗС Анатолий Суворов рассказал, что по просьбе жителей в микрорайон завезут асфальтовый скол для отсыпки проездов 1-го и 2-го Мирного, а также улицы Солнцева. Вместе с жителями он прошёлся и определился с объёмом работ.

Напомним, что обсуждение изменений в генплан началось весной 2021 года, когда некоторые жители частного сектора выяснили, что теперь их дома попадают под территорию многоэтажной застройки. К примеру, в мае в районе улиц Антона Петрова и Бородкина было проведено собрание жильцов по этому поводу.

Об изменениях в документ горожане узнали несколько недель назад, причём случайно. Барнаульцы возмущены, что изменения были внесены "втихушку" – их никто не известил о смене функциональных зон этих микрорайонов с частного домостроения на высотное.

Как отметили тогда представители мэрии, вернуться к прежним нормативам для территорий можно, однако на это уйдёт несколько лет, ведь властям нужно будет вносить изменения в генплан. Правки придётся проделать с большим количеством документов: самим генпланом, правилами землепользования и застройки, тремя программами комплексного развития и соответствующей концепцией градостроительного развития.

Позднее в администрации сообщили, что эксперты подготовили техзадание на разработку нового генплана. Как объяснили в мэрии, территории, приближённые к центру города и имеющие развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, обладают высокой градостроительной ценностью. Там плотность населения может достигать 450 человек на гектар и с точки зрения экономической эффективности их правильнее застраивать многоэтажными домами.

Также ставится задача формирования панорамного восприятия города. По замыслу разработчиков, застройка вдоль надпойменной террасы по улице Промышленной позволит улучшить вид города с двух мостов, а возведение многоэтажных домов на горе может сформировать панораму со стороны Оби и исторического центра Барнаула.