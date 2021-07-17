На Алтае сельчанин проник в чужой дом, чтобы набрать себе еды

Житель села Костин Лог обратился в полицию и рассказал о том, что в дом к нему проник неизвестный. Нежданный гость похитил упаковку пельменей, майонез, килограмм лука и две булки хлеба.

Сумму ущерба, нанесённого хозяину жилья, оценили в 500 рублей, рассказали в региональном МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность человека, который совершил квартирную кражу. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1982 года рождения. Стоит отметить, что сразу после совершения преступления гражданин отправился за покупками в магазин, где рассчитался крупной купюрой", – рассказали в региональном МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.