СБУ вызывает Сергея Шойгу на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы "вручить ему письменное подозрение" и "провести процессуальные действия", сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.
Украинские силовики подозревают российского высокопоставленного чиновника в "создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".
В СБУ хотят провести допрос Сергея Шойгу 20 июля в главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях, которое располагается в Мариуполе. Повестку подписал старший следователь Тарас Бутенко.
Глава Минобороны России информацию о вызове на допрос никак не комментировал.
Напомним, российских военных по указанию главы Минобороны обязали изучить статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Такое решение приняли из-за положительного отклика среди большого количества военнослужащих, которые имеют украинские корни или родных на Украине.
Комментарии
Попался бурят
хохлы решили сдать Мариуполь и пригласили Шойгу
18.07.2021 12:08
- гость -
Ты чо, бурятов ловишь?На что?И как, клюет?
Пора, пора уже явится Шойгу, и в Киев, и в Мариуполь!
Иначе идиотизм этот там не пройдет - пора их уже лечить, кого ремнем, кого словом, кого мечом.
А не боятся что придет наш министр, генерал армии, естесно вместе с армией, это было бы справедливо.
18.07.2021 13:36
- гость -
Сегодня не боятся.Знают, что сегодня мы туда не пойдем.Поэтому и ведут себя нагло.Несерьезные люди ведут себя не серьезно, но в этом то и есть их ошибка.Поймут ли они, что заблуждались?Да конечно.Но будет поздно для них.Но, как они сами же и говорят:Бачилы очи, шо куповалы.
Украина воистину страна-карикатура.
Сейчас все непредсказуемо, может и правда Шойгу скоро будет в Киеве. Только не факт, что он кого-нибудь из СБУ там найдет
18.07.2021 13:51
Lily, страна карикатура это сша.Украина просто несчастная.И даже не страна, а республика.
пару дивизий в виде кортежа взять - и в Киев
-гость- 14:02
это что получается за 1 карикатурный доллар дают 74 не карикатурных рублей? вы в стандапе выступаете?
Ну что же : официальное приглашение для российского генерала есть, надо придти!!!
Нужно направить официальное уведомление об отказе, Калибром по зданию сбу. Иначе не поймут.
зачем-то спрятать хотят Шайгу-я так думаю.
18.07.2021 13:36
- гость -
А не боятся что придет наш министр, генерал армии, естесно вместе с армией, это было бы справедливо.
Не боятся. Он такой же трус как его шеф.
сначала это был анекдот