СБУ вызывает Сергея Шойгу на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь, чтобы "вручить ему письменное подозрение" и "провести процессуальные действия", сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Украинские силовики подозревают российского высокопоставленного чиновника в "создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".

В СБУ хотят провести допрос Сергея Шойгу 20 июля в главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях, которое располагается в Мариуполе. Повестку подписал старший следователь Тарас Бутенко.

Глава Минобороны России информацию о вызове на допрос никак не комментировал.

Напомним, российских военных по указанию главы Минобороны обязали изучить статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Такое решение приняли из-за положительного отклика среди большого количества военнослужащих, которые имеют украинские корни или родных на Украине.