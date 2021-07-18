38 человек погибли в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае

С начала 2021 года в Алтайском крае произошло 119 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"При этом 38 человек погибли и 159 получили травмы, из них 10 несовершеннолетних, – уточнили в ведомстве. – В результате таких ДТП страдают не только сами водители, но и их пассажиры".

Несмотря на профилактику, внушительные штрафы и уголовную ответственность, водители транспортных средств продолжают садиться за руль в состоянии опьянения.

Так, 15 июля в Мамонтовском районе пьяный водитель без прав устроил аварию, в которой погибла девушка. Автолюбитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21150, в результате чего "Лада" перевернулась. 20-летняя пассажирка скончалась до приезда медиков. Виновник аварии не пострадал.

Алтайская Госавтоинспекция призывает водителей присоединиться к борьбе с пьянством за рулём, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в полицию по телефону 102 (с мобильного).

Как напоминают в краевой ГИБДД, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.