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Новости

"Это же не я придумал". Путин заявил о росте реальных зарплат россиян

, ИА "Амител"
В связи с этим президент предложил скорректировать показатель по снижению бедности
Фото: day.org.ru

Фото: day.org.ru

Президент России Владимир Путин отметил рост реальных зарплат населения страны в 2020 году и в связи с этим предложил скорректировать показатель по снижению бедности. Соответствующее заявление глава государства сделал 19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По итогам года, как мы говорим, – а это же не я придумал эти данные – 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития, – констатировал Путин (цитата по ТАСС). – Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован".

Ранее схожие показатели озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он оценил рост реальных доходов россиян в 3%. При этом цены подросли на 6,56%, отметил Белоусов.

Напомним, в мае глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России вдвое в течение трёх-четырех лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.07.2021 08:24
Друк

А то что цены сильно скакнули они не учитывают, реальные доходы упали, уже не хватает на еду и одежду

20.07.2021 08:26
- гость -

И скорректируют. Бананы же в цене по просьбам трудящихся уже обгоняют морковку .
Только реальная зарплата- это количество товаров и услуг , которые можно купить на номинальную зарплату. Дедушке доклад писали неучи , наверно? А номинальная зарплата у кого выросла в этом году ? А о росте уен только ленивый производитель ещё не объявил. Последний анонс был вчера о хлебе.

20.07.2021 08:27
- гость -

Кто-то в это до сих пор верит?

20.07.2021 08:32
krash

Все логшично.
Сначала распорядился повысить доход граждан - ему написали циферки в статистике с повышением.
Щас вот распорядился снизить бедность, ждем, ща статисты циферки подадут со сниженной бедностью.

В общем то, на реальность то класть - главное чтоб отдел статистов работал. и подавал НУЖНЫЕ "правильные" данные. НО не реальные. иначе поувольняют всех.

20.07.2021 08:32
- гость -

20.07.2021 08:27
- гость -
Кто-то в это до сих пор верит?


И ведь ВЕРЯТ !!!

20.07.2021 08:34
Лёха

А кто вам виноват, что вы в нужное время не взяли кредиты которые навязывают банки и не вложились в криптовалюту, она помнится за два месяца в два-три раза росла, или в акции Теслы прошлым летом...
Сейчас бы вообще не переживали по вопросу...

А правда тоже не вложился, скорее всего потому что сцал) А так бы реальные доходы выросли вот.

20.07.2021 08:36
krash

с дргуой стороны....может доходы и выросли на 3% ....а вот цены выросли процентов на 35-55

20.07.2021 08:46
- гость -

Президент полностью прав! Зарплаты действительно выросли... Единственное о чем он умолчал, что все это произошло у его друзей, чиновников, депутатов, силовиков, прокурорских и судей! Вот эту касту он и считает Россиянами!

20.07.2021 08:47
Лёха

Нет, просто нормальные то люди в социальных сетях договорятся - сегодня покупаем акции водки Белуга и смотришь - виу как у них реальные доходы растут.
А у нас всё по старинке - 30 лет назад договорились покупать баксы и вот с тех пор всё покупаем.

20.07.2021 09:04
Лёха

А чё? Это же не я придумал... А у нас тут сидят в социальных сетях суслики-цурикаты, чуть что сразу нырк в норку. На процедуру банкротства физлиц заработать не могут. Да ещё по чужим норкам юркать норовят.

20.07.2021 09:17
- гость -

Путин ничего не придумал, он вообще нипричём.

20.07.2021 09:29
ПЕТР

20.07.2021 08:32
krash
"главное чтоб отдел статистов работал"!!!!
Это называется впасть в грех Пре&#769;лести, когда человек находиться состояние самообмана, самообольщения, очарование, вызванное кем-то или чем-то.

20.07.2021 09:43
- гость -

"Ранее схожие показатели озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он оценил рост реальных доходов россиян в 3%. При этом цены подросли на 6,56%, отметил Белоусов."

Так мы стали жить лучше или хуже?

20.07.2021 09:46
гость

смотрите на фото-это не Путин=тогда кто?

20.07.2021 10:02
- гость -

Откуда долг у россии в триллиард?

20.07.2021 11:09
Евгений

Если бы Путин был Пиноккио, то его нос за 20 лет обогнул экватор минимум два раза.

20.07.2021 11:13
М

Путин не виноват, это Обама гадит!!

20.07.2021 11:28
Владимир В.

Обратил внимание, когда появляются статьи о ЕР, почему почти всегда приписка, что комментарии не принимаются.Очень не понятно.Например, в сегодняшней статье о том, как ЕР будет пытаться снизить "борщевой" набор.

20.07.2021 11:34
- гость -

20.07.2021 09:43
- гость -
."

Так мы стали жить лучше или хуже?---Веселее!!!!!!

20.07.2021 11:45
- гость -

Есть рост реальных зарплат россиян!У нас в крае зарплата растет!

Депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%. Зарплату в сторону повышения пересчитают задним числом – с 1 января 2021 года.
Решение приняли без долгих дискуссий и выяснения отношений на заседании, прошедшем 11 июня.
11 июня 2021 г., 13:28, ИА "Амител"

20.07.2021 12:46
- гость -

Депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%.

Самое прикольное, что одновременно они подняли выплаты ветеранам труда на ... 25 рублей!)

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