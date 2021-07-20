"Это же не я придумал". Путин заявил о росте реальных зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил рост реальных зарплат населения страны в 2020 году и в связи с этим предложил скорректировать показатель по снижению бедности. Соответствующее заявление глава государства сделал 19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По итогам года, как мы говорим, – а это же не я придумал эти данные – 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития, – констатировал Путин (цитата по ТАСС). – Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован".
Ранее схожие показатели озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он оценил рост реальных доходов россиян в 3%. При этом цены подросли на 6,56%, отметил Белоусов.
Напомним, в мае глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России вдвое в течение трёх-четырех лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.
Комментарии
А то что цены сильно скакнули они не учитывают, реальные доходы упали, уже не хватает на еду и одежду
И скорректируют. Бананы же в цене по просьбам трудящихся уже обгоняют морковку .
Только реальная зарплата- это количество товаров и услуг , которые можно купить на номинальную зарплату. Дедушке доклад писали неучи , наверно? А номинальная зарплата у кого выросла в этом году ? А о росте уен только ленивый производитель ещё не объявил. Последний анонс был вчера о хлебе.
Кто-то в это до сих пор верит?
Все логшично.
Сначала распорядился повысить доход граждан - ему написали циферки в статистике с повышением.
Щас вот распорядился снизить бедность, ждем, ща статисты циферки подадут со сниженной бедностью.
В общем то, на реальность то класть - главное чтоб отдел статистов работал. и подавал НУЖНЫЕ "правильные" данные. НО не реальные. иначе поувольняют всех.
20.07.2021 08:27
- гость -
Кто-то в это до сих пор верит?
И ведь ВЕРЯТ !!!
А кто вам виноват, что вы в нужное время не взяли кредиты которые навязывают банки и не вложились в криптовалюту, она помнится за два месяца в два-три раза росла, или в акции Теслы прошлым летом...
Сейчас бы вообще не переживали по вопросу...
А правда тоже не вложился, скорее всего потому что сцал) А так бы реальные доходы выросли вот.
с дргуой стороны....может доходы и выросли на 3% ....а вот цены выросли процентов на 35-55
Президент полностью прав! Зарплаты действительно выросли... Единственное о чем он умолчал, что все это произошло у его друзей, чиновников, депутатов, силовиков, прокурорских и судей! Вот эту касту он и считает Россиянами!
Нет, просто нормальные то люди в социальных сетях договорятся - сегодня покупаем акции водки Белуга и смотришь - виу как у них реальные доходы растут.
А у нас всё по старинке - 30 лет назад договорились покупать баксы и вот с тех пор всё покупаем.
А чё? Это же не я придумал... А у нас тут сидят в социальных сетях суслики-цурикаты, чуть что сразу нырк в норку. На процедуру банкротства физлиц заработать не могут. Да ещё по чужим норкам юркать норовят.
Путин ничего не придумал, он вообще нипричём.
20.07.2021 08:32
krash
"главное чтоб отдел статистов работал"!!!!
Это называется впасть в грех Пре́лести, когда человек находиться состояние самообмана, самообольщения, очарование, вызванное кем-то или чем-то.
"Ранее схожие показатели озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он оценил рост реальных доходов россиян в 3%. При этом цены подросли на 6,56%, отметил Белоусов."
Так мы стали жить лучше или хуже?
смотрите на фото-это не Путин=тогда кто?
Откуда долг у россии в триллиард?
Если бы Путин был Пиноккио, то его нос за 20 лет обогнул экватор минимум два раза.
Путин не виноват, это Обама гадит!!
Обратил внимание, когда появляются статьи о ЕР, почему почти всегда приписка, что комментарии не принимаются.Очень не понятно.Например, в сегодняшней статье о том, как ЕР будет пытаться снизить "борщевой" набор.
20.07.2021 09:43
- гость -
."
Так мы стали жить лучше или хуже?---Веселее!!!!!!
Есть рост реальных зарплат россиян!У нас в крае зарплата растет!
Депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%. Зарплату в сторону повышения пересчитают задним числом – с 1 января 2021 года.
Решение приняли без долгих дискуссий и выяснения отношений на заседании, прошедшем 11 июня.
11 июня 2021 г., 13:28, ИА "Амител"
Депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%.
Самое прикольное, что одновременно они подняли выплаты ветеранам труда на ... 25 рублей!)