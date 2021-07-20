"Это же не я придумал". Путин заявил о росте реальных зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил рост реальных зарплат населения страны в 2020 году и в связи с этим предложил скорректировать показатель по снижению бедности. Соответствующее заявление глава государства сделал 19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По итогам года, как мы говорим, – а это же не я придумал эти данные – 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Министерство экономического развития, – констатировал Путин (цитата по ТАСС). – Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован".

Ранее схожие показатели озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он оценил рост реальных доходов россиян в 3%. При этом цены подросли на 6,56%, отметил Белоусов.

Напомним, в мае глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России вдвое в течение трёх-четырех лет. По его словам, для этого нужно внедрять более адресную помощь нуждающимся с учётом имущественного ценза.