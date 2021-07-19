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Новости

Власти России рассказали о росте реальных доходов россиян

, ИА "Амител"
По итогам года инфляция должна снизиться
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Реальные располагаемые доходы россиян растут темпами в 3%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передаёт ТАСС. Он отметил, что речь идёт о тех деньгах, которые остаются у людей после обязательных платежей и с учётом инфляции.

"По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру – около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну", – указал Белоусов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что годовой рост цен сейчас остаётся высоким – 6,56%. По итогам года инфляция должна составить около 5%.

Он указал также на важность ускоренного роста инвестиций. В этом году в рамках единого плана достижения национальных целей в этом отношении планировалось увеличить показатели на 3,9%, выйти удалось на уровень в 4,5%.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.07.2021 03:19
- гость -

Как интересно соотносится рост "реальных" доходов на руках и рост закредитованности?
После платежей не то что деньги остаются, а люди в долги лезут.

20.07.2021 06:07
- гость -

Что то новое.

20.07.2021 06:28
Пионер

Что то новое.

Все норм. С учетом инфляции, даже бумажной, а не реальной, доходы населения демонстрируют стабильный отрицательный рост.

20.07.2021 06:33
- гость -

Факт

20.07.2021 06:56
- гость -

Фамилии этих россиян назовите

20.07.2021 08:20
krash

20.07.2021 06:56
- гость - да че их называть, вся свита царя. ща на вакцинации бабло отмоют и вообще рост процентов 50 покажут

20.07.2021 11:19
гость

о росте реальных доходов россиян

Вот даже если не соврали, все понимают, что россияне разные. У одного россиянина 15 тысяч в месяц, у другого россиянина 30 миллионов. Вот в чем проблема то, а не в болтологии про цифры

20.07.2021 12:33
- гость -

Правильное направление- доходы богатого меньшинства растут быстрее обнищания бедного большинства.

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