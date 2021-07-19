Власти России рассказали о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян растут темпами в 3%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передаёт ТАСС. Он отметил, что речь идёт о тех деньгах, которые остаются у людей после обязательных платежей и с учётом инфляции.

"По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру – около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну", – указал Белоусов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что годовой рост цен сейчас остаётся высоким – 6,56%. По итогам года инфляция должна составить около 5%.

Он указал также на важность ускоренного роста инвестиций. В этом году в рамках единого плана достижения национальных целей в этом отношении планировалось увеличить показатели на 3,9%, выйти удалось на уровень в 4,5%.