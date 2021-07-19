Власти России рассказали о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян растут темпами в 3%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передаёт ТАСС. Он отметил, что речь идёт о тех деньгах, которые остаются у людей после обязательных платежей и с учётом инфляции.
"По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру – около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну", – указал Белоусов.
При этом вице-премьер подчеркнул, что годовой рост цен сейчас остаётся высоким – 6,56%. По итогам года инфляция должна составить около 5%.
Он указал также на важность ускоренного роста инвестиций. В этом году в рамках единого плана достижения национальных целей в этом отношении планировалось увеличить показатели на 3,9%, выйти удалось на уровень в 4,5%.
Комментарии
Как интересно соотносится рост "реальных" доходов на руках и рост закредитованности?
После платежей не то что деньги остаются, а люди в долги лезут.
Что то новое.
Что то новое.
Все норм. С учетом инфляции, даже бумажной, а не реальной, доходы населения демонстрируют стабильный отрицательный рост.
Факт
Фамилии этих россиян назовите
20.07.2021 06:56
- гость - да че их называть, вся свита царя. ща на вакцинации бабло отмоют и вообще рост процентов 50 покажут
о росте реальных доходов россиян
Вот даже если не соврали, все понимают, что россияне разные. У одного россиянина 15 тысяч в месяц, у другого россиянина 30 миллионов. Вот в чем проблема то, а не в болтологии про цифры
Правильное направление- доходы богатого меньшинства растут быстрее обнищания бедного большинства.