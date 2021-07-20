Карты "Мир" пяти российских банков теперь можно подключить к Apple Pay

С 20 июля несколько российских банков подключили свои карты "Мир" к системе Apple Pay. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет газета, подключение к сервису подтвердили представители банков "Открытие" и Росбанка, кроме того, два собеседника издания на финрынке заявили, что Apple Pay также будет доступен для держателей карт "Мир" от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка.

Отмечается, что вскоре такую услугу клиентам предоставит МКБ. Планируется, что подключение карт "Мир" к Apple Pay станет доступно к осени.

Напомним, что пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные пособия с 1 июля можно будет получить только на карту "Мир". Те, кто не хочет или не может пользоваться картой, смогут забирать деньги наличными или получать на банковский счёт, который не привязан к карте.