Рабочие начали благоустройство тротуаров и велодорожек на Павловском тракте в Барнауле

Рабочие приступили к благоустройству пешеходных и велодорожек на Павловском тракте в Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас ремонтные работы идут на двухкилометровом участке от улицы Сельскохозяйственной до Георгиева, где в ходе ремонта ширину полос доведут до нормативного состояния.

Как сообщает пресс-центр мэрии, подрядчик ООО ПСК "Индустрия" фрезерует покрытие и устраивает выравнивающий слой на путепроводе и съездах с Павловского тракта на улице Малахова. Кроме ремонта проведут благоустройство территории.

Что касается тротуаров и велодорожек, то рабочие уже приступили к установке бордюрного камня и поребрика, выполняется устройство основания. Их ширина составит от двух до пяти метров.

На 21 июля подрядчик выполнил четверть всех работ, а срок завершения ремонта городской магистрали по муниципальному контракту – 1 октября 2021 года. Всего на реконструкцию участка направлено более 185 млн рублей.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяжённостью почти 28 км. На эти цели выделено 907,2 млн рублей.