Рабочие начали благоустройство тротуаров и велодорожек на Павловском тракте в Барнауле

Рабочие приступили к благоустройству пешеходных и велодорожек на Павловском тракте в Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас ремонтные работы идут на двухкилометровом участке от улицы Сельскохозяйственной до Георгиева, где в ходе ремонта ширину полос доведут до нормативного состояния.
Как сообщает пресс-центр мэрии, подрядчик ООО ПСК "Индустрия" фрезерует покрытие и устраивает выравнивающий слой на путепроводе и съездах с Павловского тракта на улице Малахова. Кроме ремонта проведут благоустройство территории.
Что касается тротуаров и велодорожек, то рабочие уже приступили к установке бордюрного камня и поребрика, выполняется устройство основания. Их ширина составит от двух до пяти метров.
На 21 июля подрядчик выполнил четверть всех работ, а срок завершения ремонта городской магистрали по муниципальному контракту – 1 октября 2021 года. Всего на реконструкцию участка направлено более 185 млн рублей.
Всего в 2021 году в рамках нацпроекта ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяжённостью почти 28 км. На эти цели выделено 907,2 млн рублей.
Комментарии
Велодорожки надо делать отдельно от проезжей части. Делать велополосы на самой аварийной дороге - это вверх безумия. Велосипедистам должны двигаться отдельной дорогой
На горе их ваяют, как будто на сто лет, в несколько слоёв. Как туда велосипедистов будут доставлять? Один велик занимает четверть трамвая. Тогда уж спецавтобус надо пустить.
Что-то мне говорит, что как выглядит правильная велосипедная и пешеходная дорожка, "благоустроители" понятия не имеют.
21.07.2021 21:43
Змей
Да на Павловском тротуаров-то кое-где нет как класса, пусть хоть их сделают.
Да на Павловском тротуаров-то кое-где нет как класса
проще назвать места на павлике где есть тротуары, чем те места где их нет. вытоптанная трава тротуаром же не считается?))
а их, емнип, всего 2. 1-й от остановки "павловский тракт/сов. армии" в сторону остановки дсу-4 и 2-й на мосту через малахова
21.07.2021 21:43
Змей
Надо просто делать её не аварийной, вот и всё. Когда у тебя автобан посреди жилой застройки с нерегулируемыми пешеходными переходами через шесть полос, по другому и быть не может.
Змей 21:43, согласен. А пешеходы должны передвигаться отдельно от автомобилей. Надеюсь, что власти когда-нибудь повторять тротуар от Папанинцев до Димитрова по Ядринцева, а также освещение по Ядринцева от Партизанской до Димитрова.
В городе одна велодорожка, да и то по ней овуляшки коляски катают
И для этого ВЫРУБИЛИ СТОЛЬКО ДЕРЕВЬЕВ ??? Это за гранью ! Теперь велосипедисты будут ездить и пешеходы ходить по раскалённым сковородкам . Ну что ж они этого достойны , сами того хотели . А сколько ещё попутно деревьев угробили подрыв им корни .
"Вырубили столько деревьев". А велосипедистам где ездить? По тропинкам? А пешеходам? Ходить по грязи после дождя? Там между прочим ещё и расширительная полоса для поворота на Бабуркина будет. Деревья не зря пилят
А вы всё правильно говорите. Автобан на 6 полос там должен быть для снижения аварийности. Должны быть подземные переходы. Павловский тракт - это вам не переулочек, это федералка, заходящая в город. Или как говорят москвичи - вылетная магистраль. А вылетные магистрали должны быть широкими