Тело утонувшего в Алее мальчика нашли в 600 метрах от места происшествия

Спасатели обнаружили тело мальчика, утонувшего в реке Алей 19 июля, в 600 метрах от места утопления. По словам поисковиков, это довольно большое расстояние для поисков.

Как рассказал газете "Местное время" начальник рубцовского ПСО Александр Грачев, в первый же день к поискам подключились сотрудники ПСО МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Рубцовска". На следующий день к ним присоединились водолазы Западно-Сибирского ПСО МЧС России. Тело обнаружили совместными усилиями на третий день.

Как отмечают поисковики, 600 метров – большое расстояние для поисков. Тело ребёнка лежало на дне. В поисках утонувшего мальчика участвовали семь человек личного состава поисково-спасательных отрядов.

Напомним, днём 19 июля двое детей пошли купаться на Алей в посёлке Берёзовка Рубцовского района под присмотром родственницы. Во время купания ребята решили переплыть на другой берег, но в какой-то момент 10-летний мальчик бесследно исчез под водой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", а прокуратура организовала проверку.