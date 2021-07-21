В Рубцовске рухнул "Дом под шпилем"

Накануне вечером в Рубцовске произошло частичное обрушение "Дома под шпилем". Об этом сообщает портал "ВРубцовске".

Шпиль, который стоял на крыше здания, рухнул вниз и проломил часть перекрытий. Изначально сообщалось, что в результате обрушения пострадали люди, но позднее источники, близкие к ситуации, опровергли эту информацию.

Напомним, что "Дом под шпилем" признали аварийным несколько лет назад. Демонтаж объекта начался в мае 2021 года.

Замглавы городской администрации Олег Обухович рассказал, что власти искали возможность избежать сноса, но ни одна компания за реконструкцию здания не взялась.

После сноса на месте дома будут обустраивать сквер.

