На месте "Дома под шпилем" в Рубцовске появится сквер

На месте знаменитого рубцовского "Дома под шпилем" появится сквер. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Замглавы городской администрации Олег Обухович рассказал, что власти искали возможность избежать сноса, но ни одна компания за реконструкцию здания не взялась.
После сноса на месте дома будут обустраивать сквер. Работы планируют закончить в августе 2022 года. В комментариях пользователи соцсетей уже начали предлагать свои идеи по обустройству будущего общественного пространства. Например, установить в сквере шпиль, который снимут со здания.
Напомним, что "Дом под шпилем" признали аварийным несколько лет назад. Демонтаж объекта начался в мае 2021 года.
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