В Рубцовске начали сносить "Дом под шпилем"

В Рубцовске рабочие начали разбирать признанный аварийным "Дом под шпилем". Об этом сообщает городской портал "ВРубцовске".
Работы начали вести сразу с приходом тепла. На данный момент демонтировали кровлю и некоторые окна. Что будет построено на этом месте, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Барнауле снесут четыре дома, которые комиссия признала аварийными. Речь идёт о зданиях по адресам ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12.
Максимальная цена контракта составляет 4,4 млн рублей. Торги прошли 30 апреля. Подрядчик должен будет снести здания в течение 70 дней со дня подписания акта приёма-передачи объектов.
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