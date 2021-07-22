Над Алтаем заметили падающие ступени ракеты-носителя. Видео

Бийчане сняли на камеру момент падения и сгорания ступеней ракеты-носителя "Протон-М", который запустили с космодрома "Байконур" 21 июля.

Некоторые сразу связали необычные светящиеся элементы на небе с запуском "Протона-М", другие же начали гадать, что это за аномалия. Авторы ролика удивились, что сгорающие в атмосфере элементы хорошо видно в Бийске.

Кстати, есть сейчас ещё одна причина понаблюдать за ночным небом: с 17 июля его украшают Персеиды. Астрономы называют этот метеорный поток одним из самых ярких и красивых в году. В моменты пика падающую звезду не приходится выжидать часами: они пролетают в небе каждую минуту. Куда нужно смотреть, чтобы увидеть Персеиды, когда звездопад достигнет своего пика и как загадать желание, чтобы оно точно сбылось, читайте в материале amic.ru.

Ранее в Роскосмосе заявили, что падающие обломки ракет в Горном Алтае не опасны для экологии и населения. Тогда же в госкорпорации указали на то, что эксперты ежегодно изучают влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей, которые проживают вблизи падения ракетных частей.