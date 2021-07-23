Страховщики назвали самые аварийные знаки зодиака

Самым аварийным знаком зодиака признали Девы – у них частота убытков на 4% превышает среднюю по портфелю. Об этом сообщает страховая компания "Согласие".

Вторым по аварийности оказались Львы и Стрельцы. У представителей этого знака данный показатель оказался равным 3%. Превышен он и у Весов, Овнов и Рыб – на 1%.

Самым "мирным" знаком зодиака среди автовладельцев признан Телец – частота убытков у него на 5% меньше средней. Вторые по безопасности – Близнецы (-3%), третьи – Козероги (-2%). На 1% меньше средней частота убытков у Скорпиона и Рака.

При расчёте стоимости полиса для конкретного водителя учитывается множество факторов. Это позволяет предложить каждому клиенту наиболее справедливый тариф по КАСКО. На качество вождения, прежде всего, влияют опыт водителя, возраст и семейное положение – это основные факторы для страховой компании при расчёте тарифа.

Молодые люди с небольшим стажем (до 4 лет), а также Марс в Овне за рулём мощных, но не очень дорогих автомобилей – самые неосторожные водители. Именно их действия часто приводят к серьёзным последствиям, в том числе, "тоталю" (повреждению автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления).