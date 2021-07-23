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"Путин же обещал!" Почему на Алтае не могут получить кешбэк за детский отдых 9 тысяч семей

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Сначала родителей отговаривали сдавать путёвки, а теперь им отказывают в обещанном подарке от президента

Жители Алтайского края массово жалуются на отказы в получении кешбэка за детский отдых в загородных летних лагерях. Речь идёт о путевках, которые приобрели в период до 25 мая. Причём ранее президент России Владимир Путин заявлял, что компенсацию должны получить абсолютно все семьи, независимо от даты оплаты отдыха. Но теперь выяснилось, что не всё так просто. Почему в невыгодном положении оказались регионы, где и до заявления Путина поддерживали детский отдых, и как в дураках остались те, кто первым позаботился об отдыхе своих детей, – выяснял портал amic.ru.

Всем кешбэк!

Владимир Путин в апреле во время послания Федеральному Собранию предложил семьям компенсировать часть затрат за отдых детей в стационарных загородных лагерях. Программа кешбэка заработала в России с 25 мая, и примерно в это же время было объявлено, что на возврат в размере 50% (но не более 20 тысяч рублей) от стоимости отдыха смогут рассчитывать только те, кто приобрёл путёвки после этой даты.

Жительница Барнаула Ольга Авдеева (имя изменено) рассказывает, что всегда оплачивала путёвку в лагерь сыну в начале весны. Говорит, что так делали и все её знакомые: желающих много, поэтому в самых популярных лагерях места заканчивались быстро. Когда узнала о детском кешбэке, попыталась сдать путёвку, чтобы выкупить заново с расчётом на компенсацию. Но её отговорили.

"Я хотела расторгнуть договор, чтобы потом купить путёвку ещё раз, но уже с кешбэком. В организации, где оформляли документы, мне сказали, что вряд ли мы сможем потом попасть в нужный нам лагерь: мест практически не осталось. А потом ещё и президент пообещал, что кешбэк получат все семьи, независимо от даты приобретения путёвки. Поэтому я оставила всё как было", – рассказывает женщина.

Действительно, 19 мая Владимир Путин заявил, что уже купившие путёвки в лагеря тоже должны получить кешбэк. Президент поручил правительству проработать этот вопрос и выделить дополнительные деньги.

"Многие купили путёвки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили – в первую смену, во вторую. Мы сказали – на летний отдых. Посчитайте, сколько это стоит. Нужно, значит, добавить соответствующие деньги", – поднял проблему Путин.

Уже вскоре Ростуризм пообещал, что кешбэк будет всем, родители могут не беспокоиться. Но тем, кто оплатил путёвки до 25 мая, затраты компенсируют после окончания смены в лагере. Заявление для этого потребуется подать на портале "Госуслуги".

Обещать, не значит компенсировать

Сын Ольги отдыхал в лагере с 23 июня по 6 июля. Как и рекомендовал Ростуризм, после окончания смены женщина подала заявление на "Госуслугах" о возврате 50% стоимости путёвки. Но 21 июля получила отказ. В качестве обоснования было указано постановление № 906 от 11 июня 2021 года.

Несмотря на то, что отказ от выплаты кешбэка пришёл от имени Министерства образования и науки Алтайского края, это решение – не прихоть региональных чиновников. Условие выплаты компенсации прописано в постановлении правительства РФ. Из документа следует, что кешбэк за отдых в загородном лагере не положен, если путёвка была оплачена до 25 мая хотя бы частично за счёт бюджетных средств.

Но в Алтайском крае абсолютно все семьи на каждого ребёнка в возрасте от 6,5 до 16 лет при покупке путёвки в муниципальный лагерь получают субсидию из бюджета, компенсирующую часть родительских затрат.

В Алтайском крае стоимость путёвки в муниципальные лагеря составляет 18 500 руб. Каждому жителю региона предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета. Дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений выделяется поддержка в размере 4350 рублей, а сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – в размере 4200 рублей.

Сейчас в такой же ситуации, как семья Авдеевых, в Алтайском крае оказались 9,5 тысячи заявителей. По крайней мере, именно столько оплатили (хотя бы частично) путёвки на отдых детей до 25 мая, сообщила amic.ru и.о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович.

"Соответственно, всем, кто обращается на "Госуслуги", приходит отказ. У нас получилась "вилка", и мы не имеем права воспользоваться этой услугой. Наши сотрудники обрабатывают заявки, и мы стали тем буфером, на который обрушилась волна недовольства. Но мы не можем назначить эти выплаты, иначе это потом признают как нецелевое использование", – объяснила Авхимович.

И это не только проблема Алтайского края. С подобной ситуацией столкнулись все регионы России, где на местном уровне оказывают поддержку детского отдыха. А вот жители субъектов, где не делали ничего, сейчас оказались в выигрыше: они, как и было обещано, получают 50% кешбэка, даже те, кто приобрёл путёвки до 25 мая.

"Путин же обещал! И все СМИ трубили. Это же просто обман на уровне государства!" – возмущается Ольга Авдеева.

Неравные условия

Особое негодование жителей вызывает то, что даже в одном регионе семьи попали в неравные условия. Те, кто первым постарался позаботиться об отдыхе своих детей, кешбэк не получат, а те, кто думали до последнего и купили путёвки после 25 мая, получают и компенсацию из бюджета края, и "путинский подарок".

"Лапшу на уши людям навешали! Мы поверили и путёвки сдавать не стали. Получается, один купил за 6 тысяч, а другой – за 12. Разве это честно?" – негодует барнаулец Олег Кузьмин, который тоже купил путёвки детям в лагерь до 25 мая.

Чтобы решить проблему, Министерство образования и науки Алтайского края обратилось в Минпросвещения России.

"Надеемся, что наши федеральные коллеги вернутся к изначальной версии постановления, которая предполагала кешбэк в том числе и тем семьям, которые приобрели путёвки в оздоровительный лагерь до 25 мая и воспользовались мерами поддержки из краевого бюджета. Просим родителей набраться терпения", – сказал 15 июля на пресс-конференции министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Депутаты АКЗС обратились с инициативой к первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку. Однако во время визита сенатора в регион 22 июля никаких заявлений по этой теме не прозвучало.

А пока федеральный центр молчит, алтайским семьям, чьи дети ещё не успели побывать в лагере, неофициально советуют всё-таки сдать путёвки и тут же выкупить их снова. Так они смогут получить вожделенный кешбэк и значительно сэкономить.

Получить кешбэк можно за путёвку на любую смену, состоявшуюся в период по 20 сентября. Путёвка должна быть приобретена после 25 мая картой "Мир", предварительно подключенной к программе лояльности. Загородный стационарный лагерь должен входить в реестр участников программы. С его полным списком в Алтайском крае можно ознакомиться тут. На карту "Мир" вернут 50% от суммы, оплаченной родителем, но не более 20 тысяч рублей.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.07.2021 13:58
гость

"Путин же обещал!"

Может можно Путину на сайт написать?

23.07.2021 14:12
- гость -

всегда при его указах есть НО или * (звездочка- читайте ссылку с конце приказа мелким шрифтом)

23.07.2021 14:15
- гость -

"Путин же обещал!"

Наивные, еще верят этому персонажу...

23.07.2021 14:21
Fkt

он вам столько наобещал, а вам все мало?

23.07.2021 14:31
- гость -

Ту Факу и гостю 14:15
Вы статью то читали или нет? Это не проблема Путина, это проблема региона. В других регионах все выплатили. Как Путин и сказал. Просто тут на Алтае через опу сделали. Сунули 2 копейки, а люди половину потраченного вернуть не могут. Может не надо было лезть со своими 2 копейками местному бюджету?

23.07.2021 14:32
вирус

Как так Пу обещал, 20 лет обещаний

23.07.2021 14:43
- гость -

Да не правильно говорить, что виноват регион. Наоборот молодцы, сколько лет помогают. Просто федералы нашли лазейку, чтобы заплатить меньшему количеству. Ведь нашим же , кто купил после 25 мая, кешбэк приходит. Получается путёвка им вышла всего в 6 тыс

23.07.2021 14:49
гость

Может если Путину написать виновные найдутся?

23.07.2021 14:51
гость

Мне кажется они зря доводят до проблемы, которая дойдет до Путина перед выборами. Хотя может это специально делается перед выборами? Сталин спросил бы, это саботаж?

23.07.2021 15:08
Павсекакий

Путин много что обещал, и на третий срок не ходить и пенсионный возраст не поднимать....

23.07.2021 15:20
гость

Если пенсионный не пообещают обратно вернуть, на выборах пролетят

23.07.2021 15:30
Татюшка

Уверена, что найдут деньги в конце концов, просто как всегда что-то недоучли, а потом доучтут

23.07.2021 15:38
гость

вот каждый в путина теперь тыкнет. Может в правительстве просмотрели.

23.07.2021 15:39
Немного огорченный

Надеюсь разберутся быстро!!!

23.07.2021 15:40
гости забрели

На детей сейчас столько выплат, моему 22 - не было ничего подобного. Родители сейчас как сыр в масле катаются.

23.07.2021 15:44
- гость -

В крае картошка по цене крыла самолёта, кто ответит?

23.07.2021 15:48
Виктор

Кэшбэк — это приятный бонус Почему родители настаивают? Это как в магазине настаивать "А ну дайте мне Лизуна за покупку трёх товаров одной марки!

23.07.2021 15:49
Любитель отдыха

Сказали ж делают. Что ныть то или уже все всё пропили что так волнуются?

23.07.2021 16:02
- гость -

А в магазине тоже ворачиваете товар, если на следующий день на него скидка будет??? Я в шоке...За деньги перегрызть друг друга готовы...

23.07.2021 16:32
гость

"А в магазине тоже ворачиваете товар, если на следующий день на него скидка будет??? Я в шоке...За деньги перегрызть друг друга готовы..."
А как же! Ворачиваем!

23.07.2021 17:00
Иван Васильевич

Жаден народец до халявы.

23.07.2021 17:24
Виктор

23.07.2021 16:02
- гость -

Я слышал такую историю: тётка купила предмет бытовой техники в физическом магазине, а потом увидела, что на одном из маркетплейсов он стоит на 2'000 дешевле. Так она вернула тот в магазин, а потом заказала новый на маркетплейсе...

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