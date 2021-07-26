В Бийске подросток пойдёт под суд за то, что потратил деньги с найденной банковской карты

В Бийске 15-летний подросток нашёл в торговом центре банковскую карту и оплатил ею покупки. За это юноша предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл апрельским вечером 2021 года. Подобрав карту, школьник купил принадлежности для курения и еду на 1,5 тысячи рублей. Владелец карты узнал о снятии денег, когда зашёл в приложение.

В итоге на подростка завели уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину", его материалы уже передали в суд. Во время следствия несовершеннолетний признал вину и возместил ущерб.

Кроме того, следователь внёс представление в органы системы профилактики об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.