Российские саблистки взяли золото и серебро на Олимпийских играх в Токио

Российская саблистка София Позднякова обыграла соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию и завоевала золото Игр в Токио, сообщает ТАСС. Позднякова одержала победу со счетом 15:11.

Напомним, что россиянки составили пару финалисток Олимпийских игр в Токио в фехтовании среди женщин.

Софья Великая в последнем поединке перед финалом победила венгерскую спортсменку Анну Мартон 15:8. София Позднякова в полуфинале одолела француженку Манон Брюне со счётом 15:10.

Это первый российский финал на текущей Олимпиаде в Японии. Примечательно, что Софья Великая уже участвовала в российском олимпийском финале пять лет назад – в Рио-де-Жанейро.