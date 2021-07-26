Первый российский финал Олимпиады в Токио проведут фехтовальщицы

Россиянки Софья Великая и София Позднякова составили пару финалисток Олимпийских игр в Токио в фехтовании среди женщин.

Софья Великая в последнем поединке перед финалом победила венгерскую спортсменку Анну Мартон 15:8. София Позднякова в полуфинале одолела француженку Манон Брюне со счётом 15:10.

Это первый российский финал на текущей Олимпиаде в Японии. Примечательно, что Софья Великая уже участвовала в российском олимпийском финале пять лет назад – в Рио-де-Жанейро.

Правда, воспоминания о финальном поединке едва ли Великая может назвать приятными – судьбу поединка решило преимущество в один укол, и оно была не на стороне нынешней финалистки. Тогда победила Яна Егорян.

Покорится ли Великой олимпийское золото со второй попытки, мир узнает уже сегодня. Финал начнётся в 14:45 по московскому времени (18:45 по Барнаулу).

В медальном зачёте Россия на данный момент занимает восьмое место с одной золотой, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Лидируют США, Китай и Япония.