В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в правительство России письмо, в котором предлагает включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс правил дорожного движения.
В НАС считают, что российские школьники получают недостаточно знаний о ПДД, из-за чего на дорогах чаще возникают аварийные ситуации, в том числе и при использовании электротранспорта. Сдавать экзамен на знание правил предлагают через ЕГЭ.
"В настоящее время полноценные уроки по ПДД заменены проведением факультативных занятий вне учебного плана, конкурсов, изданием газет, что не способно заменить системного образования в данной сфере", – приводит Autonews.ru слова руководителя НАС Антона Шапарина.
Отдельно он заметил, что на данный момент у молодых водителей наблюдается низкий уровень подготовки.
Комментарии
Неужели, что то хоть полезное. а то одни дибильные предложения.
О, как раньше то не дошло. Пункт 4.5 ПДД для пешеходов обязательно
Знать одно - а выполнять совсем другое.
А сейчас и не знают что выполнять
Хорошее предложение, потом кто будет учиться на права надо будет только вспомнить.