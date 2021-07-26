В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в правительство России письмо, в котором предлагает включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс правил дорожного движения.

В НАС считают, что российские школьники получают недостаточно знаний о ПДД, из-за чего на дорогах чаще возникают аварийные ситуации, в том числе и при использовании электротранспорта. Сдавать экзамен на знание правил предлагают через ЕГЭ.

"В настоящее время полноценные уроки по ПДД заменены проведением факультативных занятий вне учебного плана, конкурсов, изданием газет, что не способно заменить системного образования в данной сфере", – приводит Autonews.ru слова руководителя НАС Антона Шапарина.

Отдельно он заметил, что на данный момент у молодых водителей наблюдается низкий уровень подготовки.