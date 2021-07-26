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Новости

В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ

, ИА "Амител"
По мнению Национального автомобильного союза, это снизит количество аварийных ситуаций
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в правительство России письмо, в котором предлагает включить в обязательную систему школьного образования полный теоретический курс правил дорожного движения.

В НАС считают, что российские школьники получают недостаточно знаний о ПДД, из-за чего на дорогах чаще возникают аварийные ситуации, в том числе и при использовании электротранспорта. Сдавать экзамен на знание правил предлагают через ЕГЭ.

"В настоящее время полноценные уроки по ПДД заменены проведением факультативных занятий вне учебного плана, конкурсов, изданием газет, что не способно заменить системного образования в данной сфере", – приводит Autonews.ru слова руководителя НАС Антона Шапарина.

Отдельно он заметил, что на данный момент у молодых водителей наблюдается низкий уровень подготовки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.07.2021 08:12
krash

Неужели, что то хоть полезное. а то одни дибильные предложения.

27.07.2021 08:53
гость

О, как раньше то не дошло. Пункт 4.5 ПДД для пешеходов обязательно

27.07.2021 08:54
- гость -

Знать одно - а выполнять совсем другое.

27.07.2021 09:09
гость

А сейчас и не знают что выполнять

27.07.2021 09:12
- гость -

Хорошее предложение, потом кто будет учиться на права надо будет только вспомнить.

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