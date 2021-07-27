Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже банковской карты в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Полиция разыскивает женщину по подозрению в краже банковской карты из сумки в магазине "Мария-Ра" на улице Советской, 3, в Барнауле. С карточки с помощью бесконтактной оплаты похитили 4,5 тысячи рублей.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", происшествие произошло 16 июля. В совершении преступления отделом полиции по Октябрьскому району УМВД России по Барнаулу подозревается и разыскивается женщина на фото.

Всех, кто опознал гражданку на снимках или знает о её местонахождении ,просят сообщать по номеру телефона +7-913-237-94-01.

Напомним, сотрудники полиции расследуют кражу из ящика пожертвований в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Камне-на-Оби. 22 июля злоумышленники ночью путём взлома проникли в храм. Там они повредили запорный механизм ящика для пожертвований и похитили все деньги.