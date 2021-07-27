Такой день. Возможная отставка главы алтайского Минобра и кража пожертвований из храма

Министр образования Алтайского края Максим Костенко уже в следующем месяце может оставить свой пост. По данным источников amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов федерального Минобрнауки.

Сотрудники полиции расследуют кражу из ящика пожертвований в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Камне-на-Оби. 22 июля злоумышленники под покровом ночи путём взлома проникли в храм. Там они повредили запорный механизм ящика для пожертвований и похитили все деньги.

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики региона изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки. В частности, требуется проработать вопрос о господдержке на создание нового производства, отметил губернатор.

Александр Барышников назначен на должность заведующего отделом по развитию туризма Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии, глава краевой столицы Вячеслав Франк уже подписал распоряжение. Согласно документу, Барышников официально работает на посту с 23 июля.