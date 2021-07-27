Экс-замгендиректора Горно-Алтайского ЖКХ арестовали за взятку в миллион

Правоохранители взяли под арест 63-летнего бывшего заместителя генерального директора АО "Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство", сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Против мужчины по материалам проверки республиканского управления ФСБ возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

По версии следствия, в период с октября 2014 года по апрель 2021 года руководитель акционерного общества получил от руководителя одной из коммерческих организаций в общей сложности миллион рублей "за совершение им незаконных действий, а именно за внесение изменений в узлы приборов учёта потребляемой тепловой энергии и занижение показателей фактического объёма потреблённой тепловой энергии в отопительный период на объектах, расположенных на территории города".

Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки.

В ведомстве отметили, что против взяткодателя также возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи собирают доказательства вины мужчин, проводят обыски и допросы, а также иные следственные действия.